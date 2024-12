Prisão do “Rei do Lixo” provoca pânico na Prefeitura de Salvador

A prisão pela Polícia Federal do empresário Marcos Moura, conhecido como “Rei do Lixo da Bahia”, provocou pânico na Prefeitura de Salvador, comandada atualmente por Bruno Reis (União Brasil).

Preso na Operação Overclean, o “Rei do Lixo” é dono da MM Consultoria Construções e Serviços, empresa que tem contratos bilionários com a gestão da capital baiana e com prefeituras administradas pelo União Brasil.

Segundo apurou a coluna, a ação da PF causou rebuliço na Prefeitura de Salvador na terça-feira (11/12). Membros do alto escalão da gestão Bruno Reis se dizem apreensivos e temem que a operação chegue no prefeito.

A operação já começou a atingir o baixo clero da prefeitura. Na própria terça, o diretor de Administração da Secretaria Municipal de Educação de Salvador, Flavio Henrique Pimenta, foi preso.

Segundo a investigação, Pimenta foi preso acusado de passar informações privilegiadas para uma das empresas envolvidas no esquema. O servidor foi exonerado do cargo no mesmo dia.

O “Rei do Lixo” e o União Brasil

O “Rei do Lixo” foi detido na mesma operação da PF que também prendeu Francisquinho Nascimento, primo do atual líder do União Brasil na Câmara, o deputado Elmar Nascimento (BA).

Quando os policiais federais chegaram ao endereço de Francisquinho, o primo de Elmar jogou uma sacola com R$ 200 mil pela janela. A ação foi flagrada pela PF.

A MM Consultoria Construções e Serviços, empresa de Marcos, é especializada em serviços de limpeza urbana. A companhia também foi alvo das buscas feitas pelos policiais federais.

Filiado ao União Brasil, o empresário é amigo dos principais caciques do partido. Entre eles, do ex-prefeito de Salvador ACM Neto e do presidente nacional da sigla, Antônio Rueda.