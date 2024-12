Projeto de lei que proíbe uso de celulares nas escolas é aprovado no Acre; saiba mais

Foi aprovado nesta quinta-feira (9), na Assembleia Legislativa do Acre, o projeto de lei de autoria do deputado estadual Pedro Longo que proíbe o uso de celulares e outros dispositivos eletrônicos por alunos nas escolas de ensino fundamental e médio das redes pública e privada do estado. A medida inclui exceções para casos pedagógicos ou para estudantes com necessidades especiais.

O objetivo principal do projeto é garantir mais foco no aprendizado, além de promover maior interação social entre os alunos, especialmente nos intervalos das aulas. “Mais um passo importante para melhorar o ambiente escolar”, destacou o deputado em suas redes sociais ao anunciar a aprovação da lei.

De acordo com o projeto, as escolas deverão estabelecer procedimentos para que os alunos possam manter contato com seus familiares quando necessário. A regulamentação dos detalhes de aplicação da legislação ficará sob responsabilidade do Governo do Estado, caso a lei seja sancionada.

Pedro Longo ressaltou que medidas semelhantes já foram implementadas em diversos países desenvolvidos e também em outros estados brasileiros, trazendo resultados positivos para a qualidade da educação. O deputado afirmou que a iniciativa faz parte de um esforço contínuo para valorizar os estudantes, professores e o ambiente escolar no Acre.