Quais são as 10 famílias mais ricas do mundo e de onde vem a fortuna? Veja lista

Os mercados de ações em alta em 2024 impulsionaram ainda mais as fortunas das famílias mais ricas do mundo, conforme aponta o ranking anual da Bloomberg. A família Walton, dona do Walmart, retomou a liderança ao acumular um patrimônio recorde de US$ 432,4 bilhões (R$ 2,58 trilhões). O crescimento de 80% no valor das ações da rede varejista ao longo do ano garantiu aos Waltons uma vantagem sobre os Al Nahyan, dos Emirados Árabes Unidos, que lideraram a lista no ano anterior.

O desempenho impressionante do Walmart reflete a estratégia de longo prazo do fundador, Sam Walton, que dividiu sua fortuna entre os filhos para preservar o controle familiar.

Além dos Waltons, outras empresas também registraram aumentos significativos em suas fortunas. A família Al Nahyan, que domina o setor petrolífero nos Emirados Árabes, aparece em segundo lugar com US$ 323 bilhões (R$ 1,9 trilhões). Já os Al Thani, do Catar, somam US$ 172 bilhões (R$ 1 trilhão), com negócios centrados em petróleo e gás.

A lista também destaca a família Hermès, da França, com US$ 170 bilhões (R$ 1 trilhão), consolidando o prestígio de sua marca de moda de luxo. Enquanto isso, os Koch, dos Estados Unidos, acumulam US$ 148 bilhões (R$ 900 bilhões) com empreendimentos diversificados que vão de petróleo a tecnologia.

Outros nomes incluem os Mars, responsáveis por produtos como chocolates M&M’s e barrinhas Snickers, com US$ 133 bilhões (R$ 810 bilhões), e os Ambani, da Índia, que controlam o maior complexo de refino de petróleo do mundo e somam US$ 99 bilhões (R$ 602 bilhões).

Lista das famílias mais ricas do mundo

Walton

US$ 432 bilhões (R$ 2,6 trilhões) Setor: Supermercados (Walmart)

Al Nahyan

US$ 323 bilhões (R$ 1,9 trilhão) Setor: Petróleo e Indústria

Al Thani

US$ 172 bilhões (R$ 1 trilhão) Setor: Gás e Petróleo

Hermès

US$ 170 bilhões (R$ 1 trilhão) Setor: Moda de Luxo

Koch

US$ 148 bilhões (R$ 900 bilhões) Setor: Energia, Produtos Químicos e Comércio

Al Saud

US$ 140 bilhões (R$ 850 bilhões) Setor: Petróleo

Mars

US$ 133 bilhões (R$ 810 bilhões) Setor: Alimentos e Produtos para Animais

Ambani

US$ 99 bilhões (R$ 602 bilhões) Setor: Refino de Petróleo e Indústria

Wertheimer

US$ 88 bilhões (R$ 535 bilhões) Setor: Moda de Luxo (Chanel)

