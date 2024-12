Quase 90 motoristas de Cruzeiro do Sul são notificados por infrações de trânsito

A Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito de Cruzeiro do Sul publicou, nesta quarta-feira (11), do Diário Oficial do Estado, o edital de notificação informando que 86 motoristas do município foram autuados por infrações.

Segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e as resoluções do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), os proprietários ou infratores dos veículos notificados terão o prazo de 30 dias, a partir da publicação, para apresentar Defesa Prévia junto ao Departamento de Trânsito do Estado do Acre (Detran-AC).

Para os interessados em interpor a defesa, é preciso preencher um requerimento, que deve ser entregue junto a cópias do auto de infração, CNH ou documento de identificação oficial, e, caso necessário, procuração ou documentos que comprovem a representação, caso a defesa seja feita por terceiros ou pessoas jurídicas. As notificações podem ser consultadas no site oficial do Detran-AC.