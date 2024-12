Quinarí e Campo Grande vencem e garantem acesso para a 1ª divisão do Campeonato Estadual de Futsal

O Quinarí e Campo Grande, duas equipes com longas histórias no futsal acreano estão de volta à elite. Nas semifinais do Estadual da 2ª Divisão disputadas nessa quinta (26), no ginásio Álvaro Dantas, em Rio Branco, o Quinarí bateu o Lyon por 4 a 3 e o Campo Grande derrotou o Calafate por 6 a 3.

O futsal de Senador Guiomard sempre esteve presente nos principais torneios do futsal acreano. Contudo, nos últimos anos pouco protagonismo e muitas desistência de competições diminuíram as participações. O município terá novamente uma equipe na elite em 2025.

Já o Campo Grande “surgiu” como uma força na modalidade, mas por problemas internos acabou deixando os torneios. A equipe esteve “eliminada” da competição, mas conseguiu voltar no tapetão e vai disputar a primeira divisão.

O departamento técnico da Federação Acreana de Futsal (Fafs) vai definir nesta sexta, 26, a data da final entre Quinarí e Campo Grande. A disputa do terceiro lugar entre Lyon e Calafate vale a última vaga na primeira divisão na próxima temporada.