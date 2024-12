“R$ 7 foi o que a vida do meu marido valeu”, afirma esposa de motociclista de aplicativo morto por PM

A esposa do motorista de aplicativo Thiago Fernandes Bezerra, de 23 anos, morto após um policial militar atirar contra, desabafou sobre a situação ao jornal “Diário de Pernambuco”. “Como uma pessoa sem controle emocional a ponto de tirar a vida do outro por conta de R$ 7 passa na polícia? R$ 7 foi o que valeu a vida do meu marido. São sonhos destruídos”, afirmou a mulher identificada apenas como Débora, durante o velório do jovem.

Bezerra foi enterrado nesta segunda-feira (2), após ser assassinado por um policial militar. Conforme informações preliminares, o policial teria se recusado a pagar pela corrida que custaria R$ 7 – o que gerou uma discussão.