Relembre triângulos amorosos que ficaram marcados na história do BBB

Os triângulos amorosos são uma constante nas edições do reality show Big Brother Brasil, já que em três meses de confinamento casais se formam e terminam em meio a discussões e eliminações.

As conexões feitas dentro da casa algumas vezes avançam para relacionamentos fora do programa — rendendo compromissos sérios como os participantes Matheus e Isabelle Nogueira, que estão planejando o casamento após se conhecerem no BBB24.

BBB24: Deniziane, Matteus e Isabelle

Quem levou o título de triângulo amoroso da última edição do programa foi o trio Deniziane, Matteus e Isabelle.

O estudante, que se envolveu com a Cunhã, já havia vivido um breve affair com a outra sister — quem beijou apenas 20 dias após o início do reality. No entanto, optaram, depois de algum tempo, em manter apenas a amizade, e Deniziane foi eliminada na semana seguinte.

Com Isabelle, o romance se desenvolveu a partir das danças que faziam juntos, sendo shippados dentro e fora do BBB. O primeiro beijo rolou durante a última festa da temporada.

Recentemente, os dois anunciaram o noivado e, no momento, casal agora está completamente dedicado aos preparativos para o casamento.

BBB22: Eliezer, Maria e Natália

Na edição de 2022, Maria se viu interessada por Eliezer, ficando com o brother. No entanto, Natália também demonstrou o interesse e eles também ficaram. Sem ciúmes algum, rolou até beijo triplo entre os confinados.

Após a saída da artista da casa, os participantes restantes viveram mais momentos juntos, se unindo ainda mais após a eliminação de Vyni, amigo do ex-casal.

BBB18: Jaqueline, Ana Clara, Breno e Paula

Essa edição do reality não contou apenas com um triângulo amoroso, mas sim um quarteto – ou retângulo — amoroso.

Breno e Jaqueline começaram um romance logo no começo do programa, mas ela foi eliminada rápido — impossibilitando o envolvimento entre os dois.

Ana Clara chegou a ficar com o brother, que logo se encantou por Paula, com quem está junto até hoje.

BBB15: Aline, Fernando e Amanda

A edição de 2015 contou com Amanda se apaixonando por Fernando logo nos primeiros dias do jogo. Os dois, inclusive, até dormiram de conchinha. Dias depois, Aline chegou na disputa, com quem o brother se envolveu até que ela fosse eliminada na quarta semana.

Não demorou muito para que Fernando voltasse a se aproximar de Amanda e os dois vivessem um affair na casa. Hoje, o produtor cultural é casado com Aline e, juntos, têm um filho.

BBB11: Mau Mau, Maria e Wesley

Na edição do reality transmitida em 2011, Maria ficou primeiro com Mau Mau. Com a eliminação de seu affair e a entrada de Wesley no programa, a sister se envolveu com o novo participante.

Entretanto, Mau Mau voltou para a casa após participar da Casa de Vidro e conquistar sua vaga de volta. Ele passou a ignorar a ex, que engatou de vez em um namoro com o outro brother.

BBB7: Siri, Alemão e Fani

Em 2007, Siri, Alemão e Fani formaram um dos trios mais famosos do programa.

Inicialmente, Alemão ficou com Fani — com quem chegou a namorar fora da casa –, mas também se viu encantado por Íris ao longo do confinamento. Muito além do romance, os três viraram amigos e grandes aliados no jogo.

BBB2: Manuela, Thyrso e Fabrício e Thaís, Fernando e Rodrigo

Na 2ª edição do programa, Manuela e Thyrso formaram o primeiro casal da temporada. Porém, a carioca também se rendeu aos encantados de Fabrício. Os dois ficaram juntos até a eliminação do brother.

Depois, Manu se aproximou de Thyrso e o romance engatou de vez. O relacionamento virou tema do quadro “Algemas da Paixão”, exibido nas noites do reality, para atualizar os espectadores do andamento do caso.

Entretanto, esse não foi o único triângulo amoroso edição. Thaís vivia um affair com Fernando, mas, após a eliminação do brother, se aproximou do vencedor Rodrigo Cowboy.

Mesmo sem nenhuma ação durante o programa, os dois namoraram assim que o reality terminou.