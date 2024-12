Rio Acre segue vazando na capital, mas previsão é de chuva para a virada do ano; confira

Depois de um final de semana enchendo e com a cota que chegou a 11,49, o Rio Acre começa a dar sinais de vazante. Na aferição das seis da manhã, desta segunda-feira (30), o afluente estava em 11,36 e baixando.

A região Norte terá o tempo mais instável do país, com previsão de chuva em todos os estados.

Destaque para o Acre, Rondônia, Amazonas, Pará, Roraima, Tocantins e o leste do Amapá, onde há alerta para chuvas intensas e temporais ao longo do dia e no período da virada. Nessas áreas, é recomendável atenção aos riscos de alagamentos e rajadas de vento.

Nas demais áreas, o cenário será de muita nebulosidade, com chuvas moderadas a fortes ao longo do dia, reduzindo as chances de períodos secos para celebrações externas.