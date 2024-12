O prefeito Tião Bocalom anunciou em coletiva à imprensa que Rio Branco recebeu nesta quinta-feira (5) o selo ouro de compromisso com a alfabetização de crianças, pelo Ministério da Educação (Mec).

O emblema faz parte de uma iniciativa do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (CNCA). A participação no edital foi pública e foi aberta a todas as secretarias de educação do Brasil que atenderem aos pré-requisitos.

Como princípios do selo, destacam-se: a valorização do compromisso de gestores públicos com a alfabetização de todas as crianças para assegurar igualdade de acesso e oportunidades educacionais; o fortalecimento das ações em regime de colaboração para as políticas de alfabetização; e o enfrentamento das desigualdades que comprometem a equidade educacional.

O selo é dividido em três categorias: bronze, prata e ouro. É um reconhecimento simbólico concedido às gestões. A cerimônia de entrega do emblema acontecerá em Brasília (DF), em data a ser definida.

“É muito importante receber esse selo. A secretária Nabiha me ligou agora de manhã e me deu a notícia. Nos esforçamos continuamente para fortalecer a educação, cuidar das nossas crianças. Esse é foco da nossa gestão”, argumentou o prefeito.

Em agosto deste ano, a capital alcançou a nota 6.4 no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) de 2023, ficando em segundo lugar entre as capitais do Brasil – atrás apenas de Goiânia – na qualidade dos primeiros anos do Ensino Fundamental.

O Ideb é um indicador criado pelo Governo Federal para medir a qualidade do ensino nas escolas públicas. A pontuação de 6.4 é no indicador dos primeiros anos de Ensino Fundamental, sendo do 1º ao 5º ano, que são de responsabilidade do município.

“Tudo isso é graças ao esforço da gestão, ao investimento nas estruturas das escolas, à distribuição de tablets, e à formação continuada que a Secretaria Municipal de Educação tem dado aos educadores. Nós tivemos que nos reinventar”, disse a secretária de Educação, Nabiha Bestene, à época.