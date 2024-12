Rio Iaco se aproxima dos 13 metros em Sena e Deracre inicia retirada de Balseiros nas pontes

O Rio Iaco, que banha o município de Sena Madureira, continua subindo e preocupando as autoridades e moradores. Neste sábado (28) o afluente chegou à marca dos 12,80 metros, ficando a pouco mais de um metro da cota de alerta, que é de 14 metros.

Em um vídeo enviado ao ContilNet, o jornalista Edilnado Gomes foi até a ponte metálica do município e mostrou o grande volume de água apresentado pelo manancial.

A subida repentina do rio também tem causado outro problema, o acumulo de balseiros, formados por galhos de troncos de árvores. Departamento Estadual de Estradas Rodagem do Acre (Deracre), em parceria com o Corpo de Bombeiros do município, já iniciou os trabalhos de retirada dos entulhos dos pilares das pontes, evitando possíveis prejuízos.

Confira a reportagem feita por Edinaldo Gomes para o ContilNet: