Rita Cadillac abre o jogo e detalha sexo aos 70 anos: “Mais tesão”

A dançarina Rita Cadillac, de 70 anos, abriu o coração e deu detalhes da sua vida sexual durante uma entrevista a um podcast. A ex-chacrete, que tem faturado alto ao criar conteúdo adulto nas redes sociais, disse que não perdeu o tesão e que tem uma “coleção de brinquedinhos” para aproveitar a intimidade na hora H.

Rita Cadillac conversou com a jornalista Lisa Gomes no podcast Lisa, Leve e Solta e explicou como desfruta da vida sexual aos 70 anos de idade. No bate-papo, a famosa afirmou que mantém a mesma animação que tinha na juventude. “Sexo aos 70 anos é uma delícia, é igual você com 20”, garantiu a dançarina.

“Você não perde, perde se você tiver decepções da vida. O que muda? Nada, é muito mais fácil mudar pra o homem, né?”, apontou Rita Cadillac, que recentemente gravou um vídeo erótico com Lucas Ferraz, ex-namorado de Andressa Urach.

A dançarina também falou sobre sua “performance” na hora H. “Tá igual! Sinto muito mais tesão, muito mais fácil, já sabe onde que é o local. Eu com 20 anos ainda não tinha essa… Jamais ia falar de brinquedinho, tenho coleção de brinquedinhos. Se eu não tiver afim na carne e osso, vai de brinquedinho”, comentou Rita Cadillac.

Menopausa e casamento

Rita Cadillac negou que tenha deixado de sentir desejo por conta da menopausa. “Quando você fala de menopausa, aí você está velha, você nunca mais sente tesão, mentira, sente tesão pra caraca! Você não é obrigada a nada. Já tá velha! Porque 70 não sente tesão? Sente até muito mais as vezes”, garantiu a famosa.

A dançarina surpreendeu ao revelar que já recebeu propostas de casamento, mas que negou todos. “Não quero, tá muito bom do jeito que tá. Pra que, que eu quero aborrecimento? Pra que, que eu quero lavar cueca? Pra que, que eu quero acordar e ter que dizer: Eu vou viajar. Eu nunca gostei de dar satisfação da minha vida. Deixa minha vida como tá. Não tenho esse problema, mas não quero casar, eu não quero ter uma outra pessoa dentro da minha casa”, encerrou.