Saiba por que Belo foi preso por associação ao tráfico

Em 2002, Belo foi preso primeira vez. O cantor se entregou e ficou 37 dias na carceragem da Delegacia Antissequestro (DAS). Porém, em 2004, retornou à cadeia, em regime fechado. Ele foi condenado a seis anos de prisão por tráfico de drogas e associação ao tráfico pela juíza da 34ª Vara Criminal do Rio de Janeiro. A trágica história foi contada em Belo, Mais Perto da Luz, que estreou ao Globoplay na última quinta-feira (28/11).

Na época, Belo ficou foragido e foi encontrado num quarto “falso”, que ficava escondido entre as paredes da mansão em que morava com Viviane Araújo, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

A série relembra essa parte da vida do ex-Soweto, com depoimentos de promotores, policiais e advogados envolvidos no caso, de amigos e em áudios obtidos por agentes de segurança.

Zaqueu Teixeira, ex-chefe da Polícia Civil, contou que chegou ao nome de Belo por acaso, enquanto investigava suspeitos de tráfico de drogas através de interceptações telefônicas.

“Nós jogamos a tarrafa para buscar o que tinha em razão do tráfico de drogas e aí fomos pescando aquilo que vinha pela tarrafa. E, nessa pescaria, acabou caindo essa gravação do Belo, mostrando a participação dele”, explicou.

Zaqueu completou: “Um dos alvos monitorados com interceptação telefônica era um traficante, líder no Jacarezinho, chamado de Vado. Nessas conversas, eles demonstravam uma certa intimidade, uma relação pessoal que não era uma coisa ocasional”.

Em um dos áudios, Vado pedia para o pagodeiro pagar um carregamento de cocaína que chegaria no dia seguinte do contato. Em outros, o músico negociava a compra de um fuzil AR-15, que queria manter estampado na parede de casa. Belo gostava de colecionar armas de fogo e tinha cerca de 30 delas.

No documentário, Belo mostrou arrependimento e chegou a chorar relembrando o quanto sofreu no período:

“Ter falado no telefone um minuto e alguns segundos com esse cara, com certeza foi o maior erro que eu cometi na minha vida”, admitiu.

Gravando uma participação em Arcanjo Renegado, da mesma plataforma de streaming, na Cidade da Polícia, o ex de Gracyanne Barbosa caiu aos prantos e desabafou:

“Um dia, eu entrei aqui de cabeça baixa, sendo envergonhado e passando no mundo inteiro. E, hoje, eu entro aqui de cabeça erguida, com todo mundo me respeitando como o artista que eu sou”, pontuou.

