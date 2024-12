Saiba tudo sobre o Chá Revelação de Brunna Gonçalves e Ludmilla!

Bebê de Ludmilla e Brunna Gonçalves vem aí; e já tem Chá Revelação marcado! Neste último domingo (8/12) o casal anunciou que a celebração para saber o sexo do bebê acontecerá no dia 17 de dezembro, no Rio de Janeiro. A informação foi revelada no palco do “Numanice”, turnê realizada pela cantora Ludmilla neste ano. O portal LeoDias descobriu detalhes exclusivos sobre o evento que promete ser grandioso.

A festa será realizada numa mansão de 20 mil metros quadrados no Rio. Além disso, o Chá Revelação está programado para durar impressionantes 12 horas, com muitos shows e atrações.

A organização ficará a cargo de Andrea Guimarães, produtora conhecida por promover festas de luxo para celebridades. A estimativa é que o custo total da festa seja em torno de 1,5 milhão de reais.