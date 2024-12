Para celebrar os 80 anos de Chico Mendes, o seringueiro que se tornou símbolo mundial de resistência ambiental e justiça social, o Comitê Chico Mendes, em parceria com a Casa NINJA Amazônia, convida comunicadores de todo o Brasil a participarem da cobertura colaborativa da Semana Chico Mendes. O evento acontece entre os dias 15 e 22 de dezembro, em Xapuri e Rio Branco, no Acre, e contará com uma programação que conecta o legado de Chico Mendes ao futuro da Amazônia.

Fotógrafos, produtores audiovisuais, social medias, jornalistas e criadores de conteúdo podem se inscrever para participar, de forma presencial ou remota. As inscrições estão abertas na bio do perfil oficial do Comitê Chico Mendes no Instagram, na plataforma da Floresta Ativista e serão avaliadas pela equipe de comunicação do evento. Os selecionados serão informados por e-mail e participarão de uma reunião inicial para alinhamento das atividades.

A cobertura colaborativa será uma oportunidade única de registrar momentos importantes como rodas de conversa, exposições, atos culturais e encontros que celebrarão a memória de Chico Mendes ao lado de companheiros de luta, jovens ativistas e representantes dos povos da floresta. Para quem optar pela participação remota, haverá atividades específicas, como edição de fotos e vídeos. O edital não cobre custos de passagens e hospedagem.

A Semana Chico Mendes deste ano, com o tema “Chico 80 Anos: A Luta Continua”, é mais do que uma celebração; é um chamado para manter viva a luta pela preservação da Amazônia e pelos direitos de seus povos. Se você é comunicador e deseja somar nessa jornada, inscreva-se e faça parte dessa história. Mais informações estão disponíveis no perfil oficial do Comitê Chico Mendes no Instagram.