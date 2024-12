Senna: ator comenta a breve participação de Adriane Galisteu na série

Entre as séries mais assistidas por brasileiros na plataforma de streaming Netflix, ‘Senna’ chama atenção ao resgatar a trajetória de Ayrton Senna, piloto que se tornou símbolo nacional.

“De prodígio a herói da Fórmula 1, Ayrton Senna era conhecido por sua postura contra injustiça no esporte. Mas o que realmente fez dele uma lenda?”, destaca a sinopse da série.

Além de retratar as conquistas do piloto, a produção também mergulha em sua vida pessoal, marcada por relacionamentos com nomes como Xuxa Meneghel e Adriane Galisteu.

No entanto, chamou atenção de internautas que, enquanto a apresentadora tem um episódio inteiro dedicado ao seu relacionamento com Senna, a modelo, o último namoro do piloto, tem apenas dois minutos de tela.