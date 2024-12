Série sobre Senna some do catálogo da Netflix. Entenda o que aconteceu

A série Senna, sucesso da Netflix, sumiu do catálogo da plataforma de streaming na manhã deste sábado (14/12) e causou alvoroço nas redes sociais. No X, antigo Twitter, internautas questionaram o que teria acontecido para não conseguirem assistir à produção sobre a vida do piloto de Fórmula 1.

“A série do Senna saiu do catálogo, @NetflixBrasil, dá uma explicação pro teu pai”, pediu um internauta. “Qual foi netinha, tava assistindo Senna dei uma paradinha e quanto voltei tava assim…”, disse outro.

Em nota, a Netflix disse que a série ficou indisponível por cerca de uma hora para “alguns assinantes”. O problema, segundo a plataforma, já foi solucionado.

“Durante cerca de uma hora nesta manhã, a série Senna não estava disponível na conta de alguns de nossos assinantes. Nossos engenheiros já resolveram a questão”, diz o streaming.