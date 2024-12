Sob suspeita de romance, Mariah Carey anda de mãos dadas com affair; assista

A cantora Mariah Carey, 55, está gerando rumores de estar envolvida em um novo romance. Recentemente, ela foi flagrada de mãos dadas com o cantor e rapper americano Anderson Paak, 38, o que intensificou os boatos.

Neste domingo (29), segundo informações do portal TMZ, ela teria ido ao restaurante Catch Steak, em Aspen, Colorado, nos Estados Unidos. Além de segurar a porta do estabelecimento para Carey, o intergrante do Silk Sonic – grupo com o cantor Bruno Mars – também abriu a porta do carro para a artista.

Ainda segundo informações do portal americano, também há indícios de que ambos os artistas estivessem trabalhando em novas músicas juntos.

Em dezembro do ano passado, Mariah Carey se separou do dançarino Bryan Tanaka após sete anos juntos. Anteriormente, ele tinha feito fez parte da turnê “The Adventures of Mimi Tour”, de Carey, em 2006. Eles supostamente começaram a namorar em 2016, tiveram uma breve separação no ano seguinte e depois reataram.

Já Paak, teria entrado com o pedido de divórcio de sua esposa em janeiro deste ano. Em outubro, ele já havia publicado uma foto ao lado da voz de “All I Want For Christmas Is You” durante uma festa de Halloween. Veja: