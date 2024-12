Suspeito de assaltar idosa no Bela Vista é detido por populares ao tentar roubar farmácia

Matheus da Silva Rodrigues foi detido por populares na tarde desta terça-feira (3), após tentar assaltar uma farmácia localizada no Conjunto Bela Vista, em Rio Branco. A tentativa de roubo gerou alvoroço na Rua Alfredo Zaire, onde o suspeito tentou fugir antes de ser capturado.

De acordo com testemunhas, a rápida ação dos moradores foi essencial para impedir que o suspeito escapasse. Pouco tempo depois, uma guarnição do 1º Batalhão da Polícia Militar do Acre, que já estava em busca dele, chegou ao local e assumiu a ocorrência.

Matheus foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os procedimentos legais.