Táxi que saiu de Rio Branco com mais de 50 kg de cocaína é interceptado pela polícia na BR-364

A Polícia Militar de Rondônia, em conjunto com o Pelotão de Operações com Cães/BPCHOQUE, BPTAR e Força Tática do 5º BPM, prenderam dois homens que haviam saído de Rio Branco, transportando 50 quilos de pasta base de cocaína em um táxi na BR-425, próximo ao entroncamento com a BR-364.

Durante inspeção, os agentes encontraram 48 tabletes do material. No táxi estavam dois ocupantes, motorista e passageiro, que revelou ter recebido os entorpecentes na Rodoviária de Rio Branco, junto do táxi que já estava o esperando.

Ele contou, ainda, que receberia R$ 3.000 para entregar o produto na capital de Rondônia, Porto Velho, mas que não conhecia o proprietário das drogas.

Os dois homens foram detidos e levados até a Delegacia da Polícia Federal, na cidade de Guajará-Mirim, onde ficaram à disposição da Justiça.