O Tribunal de Justiça anunciou nesta terça-feira (10) a nomeação de oito novos juízes substitutos que vão recompor o quadro de magistradas e magistrados.

O concurso público para o cargo de juiz de Direito substituto do Poder Judiciário do Acre, realizado por meio de provas e títulos, inicialmente contemplava o preenchimento de 15 vagas, além de outras 20 destinadas ao cadastro de reserva.

Ao todo, 25 candidatas e candidatos foram empossados, no entanto, durante a validade do processo seletivo houve vacâncias: cinco empossados pediram exoneração e mais duas vagas surgiram com o pedido de aposentadoria voluntária da juíza Mirla Regina e ascensão do juiz Lois Arruda ao desembargo.

De acordo com a normativa, o início das atividades funcionais do novo grupo está previsto para o dia 7 de janeiro de 2025, data em que as nomeadas e nomeados serão recepcionados no curso de formação inicial oferecido pela Escola do Poder Judiciário.

Veja a lista completa: