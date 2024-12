Para ter uma ideia das preferências na hora do rala e rola, um aplicativo de relacionamento entrevistou mais de 4.000 usuários ao redor do globo para seu relatório anual de tendências.

A pesquisa apontou as cinco principais preferências de todos os entrevistados. Em primeiro lugar, ficou “continuar transando após o orgasmo”, seguido por “sexo na sacada” e “fazer sexo enquanto joga videogame”.

Fechando o top cinco apareceram, ainda, as respostas “acordar um ou outro com sexo oral” (lembrando que isso precisa estar combinado previamente, caso contrário, configura abuso) e “malhar juntos enquanto estão nus”.

Os dados, coletados pelo Bumble, também revelaram uma divisão interessante entre a geração Z (nascidos entre 1997 e 2010), os millennials (nascidos entre 1981 e 1996) e a geração X (nascidos entre 1965 e 1980.).

Por exemplo, quando se trata de sexo kink, a gen Z mostrou-se muito mais dócil, preferindo atividades sexuais como tomar banho juntos, sexo no chuveiro e dias de SPA em casa.

Os entrevistados da gen Z também estavam mais hesitantes em introduzir brinquedos no quarto, com apenas 43% dizendo que estão abertos a isso; em comparação com 54% dos casais da geração Y e da geração X.

Os millennials e a geração X também são mais aventureiros quando se trata de suas posições sexuais favoritas, revelando que têm metade da probabilidade de preferir a posição papai e mamãe em comparação à geração Z.