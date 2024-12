TCE/AC publica aviso de Licitação de Serviços Terceirizados; veja na íntegra

O Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE-AC) publicou um edital de aviso de licitação com o objetivo de contratar empresa para prestação de serviços terceirizados com recepção, limpeza, asseio, conservação, copeiragem e garçom.

Os serviços devem ser executados com regime de dedicação exclusiva de mão de obra englobando o fornecimento de uniformes e equipamentos necessários à segurança dos funcionários, nos termos da tabela abaixo, para atender as demandas do Tribunal de Contas do Estado do Acre, tudo em conformidade com as condições do Edital e seus Anexos.

O edital poderá ser obtido a partir do dia 12/12/2024 no site do TCE.

Confira na íntegra: