Últimos minutos! No Acre, apostas da Mega da Virada encerram mais cedo; ENTENDA

O sorteio da Mega da Virada será realizado na noite desta terça-feira (31), às 20h, horário de Brasília, ao vivo na televisão. No Acre, os apostadores só poderão comprar bilhetes até às 16h.

O horário de encerramento é devido ao horário de Brasília (às 18h). O prazo para jogar é menor do que o da Mega-Sena tradicional, que aceita apostas até às 19h.

Neste ano, o prêmio máximo é de R$ 600 milhões, o maior já registrado na história das loterias brasileiras. As apostas podem ser registradas em uma das 13 mil lotéricas de todo o país, por meio do aplicativo da Caixa para correntistas do banco, pelo aplicativo Loterias Caixa, ou pelo portal Loterias Caixa.

O sorteio será transmitido ao vivo na TV Globo. As redes sociais da Caixa também exibirão o evento em tempo real.