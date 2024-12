O detento José Edson Viana Macedo, de 43 anos, foi encontrado sem vida na manhã desta quarta-feira (11), na cela 20 do pavilhão R, no Complexo Penitenciário Francisco de Oliveira Conde (FOC), em Rio Branco.

Segundo informações preliminares, José havia dado entrada no presídio no dia 10 de outubro. Ele foi encontrado morto durante a contagem dos presos pela manhã. Ao perceberem que José não respondia, os policiais penais acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para atender o preso. No entanto, ao chegar ao local, a equipe apenas pôde atestar o óbito.

A área foi isolada pelos policiais, e a perícia foi acionada. Aparentemente não havia marcas de violência no corpo do detento. Após os procedimentos de praxe, os agentes de necropsia recolheram o corpo de José, que será encaminhado à sede do Instituto Médico Legal (IML), onde passará por exames cadavéricos.

Agentes da Polícia Civil, da Equipe de Pronto Emprego (EPE), também estiveram no local para coletar as primeiras informações. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).