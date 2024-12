URGENTE: provas do concurso da Educação serão reaplicadas em abril; veja data

O governador Gladson Cameli disse em entrevista exclusiva concedida ao ContilNet, nesta quarta-feira (18), que já tem data definida para reaplicação das provas do concurso da Educação.

Os candidatos vão fazer novamente as provas no dia 06 de abril, foi o que afirmou o governador. Nos próximos dias será publicado um novo edital com o cronograma completo do certame.

Nesta terça-feira (17), o secretário de Educação, Aberson Carvalho, anunciou que Gladson faria o anúncio da nova data.

Membros da banca Nosso Rumo – responsável pela realização do concurso – participaram de uma reunião nesta terça, com uma equipe da SEE e da Secretaria de Estado de Administração (Sead), e decidiram reaplicar todas provas. Inicialmente, a proposta era a de aplicar as avaliações apenas na Escola Djalma Teles, mas a possibilidade foi recusada pelo Governo.