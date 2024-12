Vagas para a Corrida da Virada de Cruzeiro do Sul esgotam em 5 minutos, diz prefeitura

A prefeitura de Cruzeiro do Sul informou nesta segunda-feira (16), que as inscrições para a IV Corrida da Virada José Oliveira da Conceição, abertas nesta manhã se esgotaram em 5 minutos.



A iniciativa foi feita 100% online, para o público feminino, masculino, e também para os corredores com deficiência. O evento esportivo tem premiação de quase R$ 15 mil e será realizado no dia 31 de dezembro, com saída as 6h da manhã.

A corrida terá percursos de 5 e 10 quilômetros na Estrada da Variante, com largada e chegada na frente da Catedral Nossa Senhora da Glória. De acordo com a gestão, não está descartado a possibilidade do prefeito Zequinha Lima anunciar mais vagas para contemplar mais corredores, como ocorreu no ano passado.