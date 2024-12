Vasco goleia no 2º amistoso da fase de preparação para o Estadual 2025

O Vasco goleou o Nacional por 6 a 0 neste sábado, 21, no estádio Ferreirão, em Cardoso Moreira, no Rio de Janeiro, no segundo amistoso da fase de preparação visando o Campeonato Estadual de 2025. Gabriel (2), Lekinho, Berg, Erick e Paquetá marcaram os gols vascaínos.

“Fizemos uma boa partida com a equipe jogando com marcação alta e tocando a bola. Estou bem satisfeito com o resultado e fechamos a primeira fase da dos treinamentos”, comentou o técnico Erick Rodrigues.

Lutar pelo título

Erick Rodrigues confia no elenco e também no trabalho para disputar o título em 2025.

“O Vasco não ganha o campeonato há 23 anos e sabemos da nossa responsabilidade. Temos um elenco muito forte e vamos seguir trabalhando forte para conquistarmos o nosso objetivo”, afirmou o treinador.