Veículo furtado em São Paulo é recuperado no Acre

A Polícia Rodoviária Federal do Acre (PRF/AC) recuperou na última desta segunda-feira (23), um veículo com restrição de roubo/furto registrado no estado de São Paulo desde outubro deste ano.

Segundo informações, a situação foi constatada após a equipe abordar o motorista do carro modelo Fiat/Linea Essence, prata, no km 126 da BR-364, em Rio Branco.

De acordo com a PRF, o automóvel foi apreendido, e o condutor, que alegou estar com o carro há cerca de um ano, foi qualificado por receptação culposa.