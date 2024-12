Veja momento exato em que ponte entre Tocantins e Maranhão desaba

Enquanto gravava um vídeo para denunciar a situação da via, Elias Junior (Republicanos), vereador do município de Aguiarnópolis (TO), capturou em vídeo o momento exato em que a ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que faz a ligação entre os estados de Tocantins e Maranhão, desabou, na tarde deste domingo (22/12), interrompendo o fluxo de veículos no local.

Segundo informações preliminares, pelo menos um caminhão que passava pela ponte caiu no Rio Tocantins. Até o momento, se tem o registro de uma morte, resultado do desabamento.

A ponte liga os municípios de Aguiarnópolis (TO) e Estreito (MA). Ela foi inaugurada em 1960.

Veja o vídeo: