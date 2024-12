Veja quais as marcas de whey protein tiveram vendas suspensas por adulteração

Terminou na última semana o prazo dado pela Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, para que nove sites suspendam a comercialização de 48 marcas de whey protein suspeitas de adulteração. A medida foi adotada após a Associação Brasileira de Empresas de Produtos Nutricionais (Abenutri) apresentar ao governo um estudo apontando que os suplementos não possuíam a quantidade de proteína informada nos rótulos.

Segundo especialistas, a adulteração dos produtos pode acarretar uma série de riscos à saúde. Eles variam desde alergias leves e desconfortos intestinais até complicações mais graves, incluindo risco de morte.

Produtos são vendidos em embalagens originais

As versões falsificadas de whey protein frequentemente misturam substâncias como amido e maisena ao pó concentrado de proteínas, comprometendo a qualidade do produto. Para enganar os consumidores, são usadas embalagens originais para empacotar o conteúdo adulterado e comercializam os produtos principalmente pela internet ou por meio de grupos em redes sociais.

A adulteração pode trazer sérias consequências à saúde, sobretudo para pessoas com alergias ou condições preexistentes, como diabetes. Ao apresentar qualquer sintoma incomum, a orientação é suspender o uso do produto imediatamente.

Para evitar as fraudes, especialistas orientam que os usuários procurem marcas e lojas de confiança ao adquirir suplementos. Outra dica é acessar o site do fabricante para comparar embalagens e verificar detalhes como lacres, números de lote e selos de segurança, garantindo a autenticidade do produto. As informações são do Metrópoles.

Confira as marcas que tiveram as vendas suspensas: