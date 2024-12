Veja quais são as comidas de Natal mais populares em cada estado do Brasil

O Natal é uma época de tradições e, no Brasil, as comidas típicas variam conforme a região. Uma pesquisa baseada em dados do Google Trends revelou quais são os pratos mais buscados em cada estado durante essa época tão especial.

Nos estados do Amapá, Amazonas, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Norte, Goiás, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e no Distrito Federal, o Chester Assado é o preferido. Essa ave é o resultado do cruzamento de linhagens da espécie Gallus gallus e ganhou popularidade por ser uma opção suculenta e de fácil preparo para as festas de fim de ano.

Já o Peru Assado domina a mesa de Natal nos estados do Pará, Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Piauí, Sergipe e Rio Grande do Sul. A tradição do consumo do peru foi herdada dos Estados Unidos, onde a ave também é destaque na celebração do Dia de Ação de Graças.

Enquanto isso, o Pernil Assado é o favorito nos estados do Acre, Paraíba, Mato Grosso, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. De origem europeia, o pernil é tradicional em muitas festas natalinas e simboliza fartura. No interior paulista, em especial, esse prato é um ícone das comemorações.

Independentemente da escolha, as mesas natalinas brasileiras são um reflexo da diversidade cultural do país, unindo famílias e amigos para celebrar o espírito natalino com muito sabor.

