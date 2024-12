Vendedora de churros sofre queimaduras após seu carrinho pegar fogo no centro de Rio Branco

A vendedora de churros Isabela Vitória Figueiredo Lima, de 19 anos, sofreu queimaduras após um acidente na fritura do alimento, na noite deste sábado (14), nas proximidades da Prefeitura de Rio Branco, na Avenida Getúlio Vargas, região central da capital.

Segundo informações da própria vítima, ela é novata na fritura de churros e, ao colocar um churro para fritar, acabou jogando o alimento diretamente no meio do óleo quente. O correto seria colocá-lo na lateral da panela para escorregar até o óleo. Após o erro, a panela com óleo quente pegou fogo, e parte do óleo foi lançada sobre a vítima, que teve queimaduras de 3° grau no rosto e nos braços.

Populares se mobilizaram rapidamente e, com o auxílio de dois extintores, conseguiram controlar e apagar o fogo no carrinho de churros.

Depois do acidente, a mulher correu em direção a uma borracharia que funciona 24 horas. Lá, ela foi até uma caixa d’água do estabelecimento e jogou muita água no corpo para tentar aliviar as queimaduras.

Populares que viram a mulher gritando e em chamas acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte básico para prestar os primeiros socorros. Isabela foi encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco em estado grave.

Um vídeo enviado à redação mostra a intensidade do fogo que consumiu o carrinho de churros e a gravidade da ocorrência.