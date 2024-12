VÍDEO: BR-364 fica escorregadia e carro cai dentro de açude após motorista perder controle

Um veículo particular branco saiu da pista no km 72 da BR-364, sentido Sena Madureira-Rio Branco, na manhã desta segunda-feira (16), em decorrência da pista escorregadia, e caiu em um açude às margens da rodovia.

O veículo ficou parcialmente submerso, no entanto, não houve registro de feridos, ocasionando apenas danos materiais.

VEJA O VÍDEO:

De acordo com informações preliminares, o motorista perdeu o controle ao passar pelo trecho coberto por água, em razão do grande volume que de chuvas que atinge o estado do Acre desde a tarde do domingo (15).

Equipes de resgate e da Polícia Rodoviária Federal estiveram no local para prestar apoio e organizar o tráfego na região.