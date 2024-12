VÍDEO: carro desgovernado invade lanchonete e deixa criança de 3 anos em estado grave

Uma família foi surpreendida por um acidente grave), enquanto aproveitava o lanche em uma lanchonete local. Um carro desgovernado invadiu o estabelecimento, atropelando todos que estavam no local. O acidente aconteceu em Parnamirim no Rio Grande do Norte, na noite da quarta-feira (11)

Entre as vítimas, uma criança de 3 anos foi levada ao hospital em estado grave, enquanto os outros membros da família sofreram apenas ferimentos leves.

De acordo com informações da polícia, o motorista estava embriagado no momento do acidente. Uma lata de cachaça foi encontrada dentro do veículo, corroborando os indícios de consumo de álcool. Ele foi detido em flagrante e encaminhado para a delegacia para as providências legais.

As imagens de câmeras de segurança do estabelecimento registraram o momento exato em que o carro invadiu o local, causando pânico entre os presentes. A cena mostra clientes tentando se proteger e a destruição causada pelo impacto.

A comunidade se mostrou chocada com o incidente e reforçou a necessidade de medidas mais rigorosas contra a direção sob efeito de álcool.

A criança ferida segue internada sob cuidados intensivos. Enquanto isso, a investigação continua para esclarecer todos os detalhes do caso.

Veja o vídeo: