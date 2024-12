VÍDEO: Incêndio destrói supermercado

Um incêndio de grandes proporções atinge o supermercado Girassol, na manhã desta quarta-feira (25), na rua 276, em Meia Praia Itapema, Litoral Norte de Santa Catarina. O incêndio destrói o supermercado e atrai olhares de turistas na cidade.

Imagens mostram a dimensão das chamas, o incêndio destrói supermercado no Centro de Itapema, uma das cidades mais badaladas do litoral catarinense.

Equipes do Corpo de Bombeiros estão no local neste momento, atuando no combate às chamas e ainda não há informações sobre vítimas, causas ou circunstâncias do incêndio.

Em entrevista ao apresentador do Balanço Geral da NDTV Record Itajaí, Moisés Stuker, esteve no local e conseguiu uma entrevista exclusiva com o tenente Gonçalves, que lidera a equipe de combate ao incêndio.

De acordo com o tenente, o incêndio começou por volta das 10h30 no segundo andar da padaria. O mercado estava fechado, sem funcionários no local.

Bombeiros seguem trabalhando no rescaldo do incêndio, há muita fumaça no local e as ruas no entorno estão isoladas. Equipes da guarda e Polícia Militar também estão no local.

Muitos curiosos precisaram ser contidospelas equipes de segurança para isolar a área. O caminhão da escada Magirus presta apoio ao incêndio de grandes proporções.

Uma das paredes do supermercado caiu e a estrutura está comprometida com riscos de novos desabamentos. De acordo com os bombeiros, o trabalho de rescaldo deve seguir até o início da noite.

Mais de 10 viaturas atendem a ocorrência com equipes de Itapema, Porto Belo, Balneário Camboriú além de um caminhão de Itajaí. Ninguém se feriu.

