Vídeo mostra carro de empresário completamente destruído após trágico acidente na AC-40

Imagens impactantes mostram o estado do carro do empresário e publicitário Rodrigo Pires, de 35 anos, após o trágico acidente ocorrido na rodovia AC-40, entre Rio Branco e Senador Guiomard, na noite desta quinta-feira (19). O vídeo revela o veículo completamente destruído, com o motor arremessado para debaixo da carreta após a colisão frontal.

De acordo com testemunhas, o carro de Rodrigo teria invadido a pista contrária, provocando o impacto violento com a carreta. As autoridades ainda investigam as circunstâncias do acidente. Apesar da gravidade da colisão, o motorista da carreta não sofreu ferimentos graves e permaneceu no local para prestar esclarecimentos.

A polícia isolou a área e está trabalhando para organizar o trânsito, que ficou interrompido temporariamente devido ao posicionamento da carreta atravessada na rodovia. As imagens do vídeo destacam a gravidade do impacto, que deixou o carro irreconhecível e reforçam a tragédia vivida pela família do empresário.

Rodrigo Pires era uma figura conhecida no Acre, com uma trajetória marcada pelo empreendedorismo e pela contribuição ao desenvolvimento regional. Ele foi ex-diretor da Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (Acisa) e atuava no agronegócio e no setor de comunicação.

Veja o vídeo e imagens: