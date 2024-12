Vídeo mostra dupla roubando motocicleta em oficina no Acre: “Fica quieta ou leva um tiro”; ASSISTA

Um vídeo enviado ao ContilNet mostra o exato momento em que a dupla de assaltantes rouba uma moto Biz de cor vermelha e placa QLZ 7F60, que estava no estacionamento de uma oficina na avenida Amadeo Barbosa, na tarde desta quinta-feira (19).

No vídeo a dupla de criminosos aparece andando tranquilamente, um deles com capacete na mão, à procura de suas vítimas, até que encontram uma oficina com vários veículos estacionados.

Segundo informações da vítima, ela havia acabado de estacionar a moto e estava bem próximo ao veículo, quando um dos assaltantes chegou armado e mandou que a ficasse quieta ou levaria um tiro, a vítima não reagiu. Enquanto isso, o outro assaltante ficou vigiando a entrada da oficina e a movimentação.

O assaltante conseguiu ligar a biz e, antes de ganhar a rua tomando rumo ignorado, seu comparsa subiu na garupa e ambos fugiram. A vítima registrou Boletim de Ocorrência. Qualquer informação entrar em contato pelo 190.

VEJA: