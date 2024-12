O Lago do Amor, localizado ao lado do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into), está repleto de lixo e resíduos sólidos. Um vídeo encaminhado ao ContilNet mostrou a situação.

A prefeitura reforça que a população precisa contribuir com os cuidados com o lago/Foto: ReproduçãoNas imagens é possível ver garrafas pet, embalagens plásticas, garrafas de vidro, latas de alumínio e até mesmo um capacete nas águas do lago natural. É importante destacar que animais podem ser vistos usando o espaço, o que torna mais grave o acúmulo de lixo no espaço.

Ao ser procurada pela equipe do ContilNet, a Secretaria Municipal de Cuidados com a Cidade afirmou que logo uma equipe será encaminhada ao local para que as manutenções necessárias sejam realizadas.

Entretanto a equipe ressalta que para a manutenção adequada do espaço é necessário uma colaboração da população, para que não descarte seu lixo e demais resíduos no Lago do Amor.

“Aproximadamente pouco mais de mil pessoas passam ali, então é uma questão de educação ambiental. A gente faz o que pode, mas não podemos disponibilizar uma equipe para estar ali todos os dias. Mesmo com lixeiras e tudo mais, as pessoas depredam e jogam o lixo ali”, explica a equipe da secretaria.

Veja o vídeo: