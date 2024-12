Vídeo: trem tomba em vila de Natal e deixa duas crianças feridas

Duas crianças, de 11 e 9 anos, se feriram após o trem em que estavam tombar, na vila de Natal montada na Esplanada dos Ministérios. O acidente ocorreu na tarde do dia 25, quando o vagão em que as meninas estavam virou. Rebeca e Esther se machucaram nos braços e nas pernas, e precisaram ser hospitalizadas.

Segundo a avó das meninas, Ivone Cândida de Souza, 66, uma pessoa teria passado em frente ao trenzinho, no momento em que o veículo fazia o trajeto. “[Os visitantes do complexo] ficavam passando e atrapalhando o trabalho de todo mundo. A produção até tentava tirar o pessoal de lá, mas era muita gente”, conta.

“Foi realmente uma fatalidade. O motorista já tinha feito a mesma curva e não tinha acontecido nada. Mas naquele momento [em que o vagão tombou] tinha muito movimento, muita gente passando na frente, e ele teve que fazer uma curva mais brusca. A gente só conseguiu ver o trem tombando”, detalhou Ivone.

Quando o vagão em que as meninas estavam tombou, Esther foi jogada em uma poça de lama, e Rebeca, arrastada no chão pelo veículo, até que ele freasse completamente. “Foi um desespero total. Nós achamos que as meninas tinham se machucado muito”, lembrou.

A mais velha reclamou de dores no peito e nas pernas após o acidente. A mais nova, por sua vez, machucou um dos ombros, os braços e pernas no momento da queda. A recuperação das duas segue bem.

Segundo Ivone, as meninas receberam atendimento dos brigadistas do evento e depois foram levadas ao hospital por uma parente. Ainda segundo a avó das meninas, a administração do Nosso Natal teria se oferecido para pagar os custos médicos do atendimento das vítimas.

“O pessoal [da administração do evento] precisa ter mais cuidado e demarcar melhor a área onde o público pode ficar. Eles disseram que iam pagar os custos dos médicos das meninas, mas agora nós estamos esperando se vão fazer isso mesmo”, completou.

Veja o vídeo do momento do acidente:

O que diz o GDF

O Metrópoles acionou a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, responsável pela administração do Nosso Natal, mas até a última atualização desta reportagem, a pasta não havia emitido nenhum parecer. O texto será atualizado assim que a secretaria se posicionar oficialmente.