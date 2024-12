Wagner Moura se emociona ao ser o Homenageado do Ano na CCXP24; veja

Wagner Moura, 48, ganhou uma grande homenagem na noite desta sexta-feira (6) na CCXP24, que acontece na São Paulo Expo, na Água Funda, na zona sul da capital paulista. O ator baiano ficou emocionado com a energia do público que o aplaudia desde a entrada no Palco Thunder.

“Estou muito feliz de estar aqui. Sabia que ia ser grande. É muito grande, mas quando você entra no palco e recebe essa energia é muito forte”, disse ele logo que se apossou do microfone. O artista foi o Homenageado do Ano e ganhou um troféu em forma de dragão. Durante o painel, ele conversou com a plateia sobre seus vários trabalhos na televisão e no cinema, além de sucessos internacionais como a série “Narcos” e o filme “Guerra Civil”, lançado este ano. Além de um bate-papo com o público, Wagner ganhou um vídeo com mensagens de amigos como Lázaro Ramos, Vladimir Brichta e Bruno Garcia. A atriz Alice Braga subiu ao palco para dar um abraço pessoalmente no amigo. Mais cedo, ele também participou de uma entrevista coletiva na qual falou sobre seus planos profissionais. O ator disse que nunca fez um filme de terror e gostaria de ser um lobisomem que, além do gênero, tem o problema da “pessoa virar uma besta selvagem e devorar as pessoas que ama”. “O meu interesse sempre foi fazer projetos que me façam aprender sobre mim mesmo“, declarou. “As escolhas que eu faço, os tipos de filme que quero fazer. Sempre tive muita coerência com o tipo de artista que eu queria ser. Tem uma série de coisas da indústria que eu nunca gostei”, afirmou. Ele também lembrou do começo da carreira em Salvador, sua terra natal, quando não teve apoio da família para começar na profissão de ator. “Comecei a fazer teatro em Salvador nos anos 1990 e tinham vários da minha família que falavam que eu ia morrer de fome. Sempre tive certeza de que aquilo era o que eu queria fazer. Meu conselho para quem quer ser ator é, se isso é importante, persista. Sonho é uma coisa muito bonita”. Por fim, foram exibidas algumas cenas do filme “O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, com cenas de Wagner, Gabriel Leone, Maria Fernanda Cândido e Udo Kier. O longa será lançado somente em 2025.