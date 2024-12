WhatsApp ganha emojis animados para o Ano Novo

O WhatsApp lançou atualizações beta para Android e iOS que trazem um recurso festivo para o Ano Novo: animações com confetes em reações de emojis.

A novidade chegou primeiro no programa beta do Google Play, mas poucos dias depois também passou a estar disponível para alguns usuários no TestFlight(versão 24.25.10.78), o programa de testadores beta do iOS.

Essa atualização, revelada pelo site WABetaInfo, é ideal para marcar momentos de celebração, e ganha ainda mais destaque com a proximidade das festas de fim de ano, especialmente o Ano Novo.

Como funcionam as animações com confetes 🎉

Os testadores beta poderão explorar novas animações ao reagir a mensagens usando emojis específicos.

As animações podem ser ativadas ao reagir a mensagens usando os emojis Confete de Festa , Rosto Festivo e Bola de Confete .

, e . Cada reação acionará uma animação vibrante, com confetes coloridos , criando um ambiente festivo nas conversas.

, criando um ambiente festivo nas conversas. Essas animações são criadas com a tecnologia Lottie , uma estrutura de código aberto que possibilita a criação de efeitos visuais de alta qualidade com desempenho otimizado.

, uma estrutura de código aberto que possibilita a criação de efeitos visuais de alta qualidade com desempenho otimizado. Isso garante animações suaves e leves, sem comprometer a performance do aplicativo, mesmo em dispositivos mais simples.

Disponibilidade do recurso

Atualmente, as animações com confetes estão disponíveis apenas para alguns usuários beta no Android e no iOS, mas o WhatsApp planeja uma liberação mais ampla nas próximas semanas, segundo o WABetaInfo. A atualização é perfeita para as festividades de Ano Novo, permitindo que os usuários celebrem de forma mais interativa e visualmente marcante.

Além da novidade dos confetes, o WhatsApp introduziu recentemente uma funcionalidade que permite reagir a mensagens com os emojis mais usadosrecentemente. Isso expande o menu de reações de seis emojis para uma seleção mais flexível e eficiente, melhorando a interação com o app.