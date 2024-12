Zequinha anuncia novo secretariado para o seu 2º mandato em Cruzeiro do Sul; veja os nomes

O prefeito reeleito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, anunciou nesta quinta-feira (12), a lista com o seu novo secretariado escolhido para o 2º mandato à frente da Prefeitura.

Zequinha declarou que esta ainda não é a lista final. Novos nomes deverão ser anunciados para outras pastas nos próximos dias.

“Hoje é com muita satisfação que compartilho com vocês os primeiros nomes que comporão o secretariado da nossa nova gestão. São pessoas comprometidas, experientes e que têm, acima de tudo, o amor por nossa cidade e o desejo de fazer mais e melhor por todos nós. Cada um dos escolhidos traz consigo a responsabilidade de continuar transformando nossas metas em ações concretas, sempre com transparência e dedicação. Estamos formando uma equipe alinhada com os valores que sempre defendemos: trabalho sério, respeito ao cidadão e compromisso com o desenvolvimento de Cruzeiro do Sul”, disse o prefeito.

Veja:

Janaína Terças – secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo;

Marcelo Siqueira – secretário de Saúde;

José Maria Souza – secretário de Relações Institucionais;

Ney Mazzaro – secretário da Casa Civil;

Matheus Lima – secretário de Gestão Estratégica, Orçamento e Finanças;

Flávio Rosas – secretário de Cultura;

Carlos Alves – secretário de Obras, Desenvolvimento Urbano e Habitação