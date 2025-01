2025 terá 10 feriados nacionais e 8 pontos facultativos; veja calendário de folgas

Em 2025, serão 10 feriados nacionais e oito pontos facultativos – feriados estaduais e municipais não entram na conta.

O calendário oficial de feriados nacionais e pontos facultativos no ano de 2025 foi publicado pelo ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) no dia 30 de dezembro de 2024 no Diário Oficial da União,.

As datas deverão ser cumpridas nos órgãos e entidades Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, sem comprometimento das atividades públicas consideradas como serviços essenciais à população.

A portaria estabelece também que feriados estaduais e os dias do início e do término do ano do centenário de fundação do Município, declarados em lei municipal, serão observados pelas repartições da Administração Pública federal.

Feriados prolongados e emendados

O primeiro feriado prolongado acontece a partir de 18 de abril, uma sexta-feira, no feriado da Paixão de Cristo, que antecede a Páscoa e poderá ser emendado com o dia de Tiradentes, 21 de abril, na segunda-feira seguinte.

As demais possibilidades de folgas mais longas acontecem com os feriados na quinta-feira, que podem ser emendados com o final de semana, a depender do empregador. Serão elas: 1.º de maio, dia do Trabalhador; 20 de novembro, dia da Consciência Negra; e o Natal, em 25 de dezembro.

E também, além dos quatro feriados prolongados, será possível ter mais uma emenda para curtir o carnaval – para quem puder usufruir do ponto facultativo. A festa, que será nos dias 3 e 4 de março, não é feriado oficial, mas frequentemente entra no calendário de folgas.

4 dos 10 feriados serão no fim de semana

Mesmo com as “esticadinhas”, muitos feriados serão comemorados no fim de semana em 2025. Das 10 datas oficiais, quatro não serão em dias úteis: 7 de setembro (Independência do Brasil, domingo), 12 de outubro (Nossa Senhora Aparecida, domingo), 2 de novembro (Finados, domingo) e 15 de novembro (Proclamação da República, sábado).

Veja feriados e pontos facultativos de 2005