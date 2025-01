2º Distrito de Rio Branco teve quase 50% do total de armas apreendidas no Acre em 2024

A região do Segundo Distrito de Rio Branco teve 45% do total de apreensões de armas realizadas em todo o estado do Acre durante o ano de 2024. O balanço foi divulgado pelo 2º Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC).

De acordo com o tenente coronel Felipe Russo, comandante do 2º Batalhão, em entrevista à TV Gazeta, a unidade apreendeu um total 223 armas de fogo no Segundo Distrito da capital acreana.

Além do alto volume de apreensões, foram realizadas 647 conduções à delegacia e cumpridos o total de 11 mandados de prisão.

A delegacia também realizou 21.259 mil atendimentos com o policiamento comunitário ao longo do último ano, que inclui palestras em escolas e ações de prevenção em comércios.