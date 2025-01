5 Melhores filmes de aventura para assistir na Netflix

Muitos filmes são destaques na Netflix, principalmente as tramas de aventura, que sempre trouxeram alegria para quem quer escapar da rotina. Essas produções nos levam para histórias com muita adrenalina, onde a jornada é tão emocionante quanto o destino final.

Seja na exploração de terras desconhecidas, universos paralelos ou até mesmo enfrentando desafios perigosos, essas tramas trazem uma narrativa eletrizante. Conheça abaixo uma seleção dos melhores filmes de aventura disponíveis na Netflix para você curtir agora mesmo.

5 Filmes de aventura que são obrigatórios na Netflix

Confira quais são as cinco principais produções de aventura imperdíveis que estão disponíveis no streaming para você aproveitar.

Mogli: Entre Dois Mundos (2018)

Para iniciarmos nossa lista temos uma produção que conquistou todo o público da Netflix. Lógico que ao longo do tempo, vários filmes e séries foram produzidos através da obra. Logo, Mogli: Entre Dois Mundos é uma releitura de Andy Serkis sobre o clássico de Rudyard Kipling, e traz uma abordagem live-action com CG, reinventando a história do icônico menino selvagem.

A trama gira em torno de Mogli (Rohan Chand), que foi criado por lobos desde bebê, adaptando-se completamente aos costumes da selva. Ele tem ao seu lado aliados leais como Baloo, o urso pardo, e Bagheera, a pantera negra, mas também enfrenta a ameaça constante do astuto tigre Shere Khan, que odeia humanos e planeja eliminar Mogli.

Além dos desafios da selva, Mogli tem a necessidade de lidar com mistérios do seu passado, ao mesmo tempo que enfrenta perigos que vão além dos animais.

Com um elenco de vozes estrelado, incluindo Christian Bale (Bagheera), Benedict Cumberbatch (Shere Khan) e Andy Serkis (Baloo), a trama utiliza tecnologia de captura de movimento para trazer expressividade aos animais, criando uma experiência visual fascinante.

A Elefanta do Mágico (2023)

Em segundo lugar na nossa lista de filmes de aventura da Netflix temos o inesquecível filme A Elefanta do Mágico. A trama é dirigida por Wendy Rogers e baseada no livro homônimo de Kate DiCamillo, e é uma história comovente sobre autodescoberta e esperança.

O longa gira em torno de Peter (dublado por Noah Jupe), um garoto que busca reencontrar sua irmã perdida. A jornada começa quando uma cartomante revela que ele deve encontrar um elefante mágico para chegar até ela.

Enquanto Peter segue sua busca, sua irmã Adele (dublada por Pixie Davies) também sonha com um elefante, acreditando que ele a levará ao irmão. Essa produção ainda combina momentos de pura magia com lições de superação e determinação, entregando uma narrativa encantadora que promete conquistar toda a família.

Um Menino Chamado Natal (2021)

Outro filme de aventura da Netflix que não pode faltar na nossa lista é Um Menino Chamado Natal. Essa maravilhosa trama é narrada por uma senhora idosa (interpretada por Maggie Smith) para três crianças, nos leva à véspera de Natal, onde gira em torno de Nikolas (Henry Lawfull), um garoto de 13 anos.

Ele vai em busca de uma jornada mágica ao lado de seu rato de estimação, Miika, em busca de Elfhelm, uma terra mítica habitada por elfos. Dirigido por Gil Kenan e baseado no livro de Matt Haig, a trama é uma aventura cheia de encantos.

Durante sua busca, Nikolas aprende o valor da fé e da esperança, elementos que fazem desse filme uma escolha perfeita para todas as idades.

Minha Querida Oni (2024)

Mais um imperdível filme de aventura que está disponível na Netflix é Minha Querida Oni. Esse anime de aventura e fantasia, é dirigido por Tomotaka Shibayama, e gira em torno de Hiiragi, um tímido estudante do primeiro ano que frequentemente é alvo de bullying.

Sua vida vira de cabeça para baixo ao conhecer Tsumugi, uma oni (demônio da mitologia japonesa), que o arrasta para uma missão em busca de sua mãe desaparecida. Combinando elementos tradicionais do folclore japonês e momentos cômicos, a trama oferece uma história cheia de magia e coração.

A dinâmica entre Hiiragi e Tsumugi é o grande destaque, fazendo deste anime uma experiência única e cativante.

Nova Ordem Espacial (2021)

Para encerrar nossa incrível lista de filmes da Netflix temos o épico sul-coreano Nova Ordem Espacial, que nos leva ao futuro, onde uma tripulação de varredores espaciais vive de recolher e vender detritos no espaço.

Tudo muda quando eles encontram Dorothy, uma criança robô que, na verdade, é uma poderosa arma de destruição em massa procurada pela corporação UTS. Logo descobrimos que Dorothy é uma humana com nanobots em seu corpo, tornando-a o alvo de interesses sombrios.

Enquanto a tripulação tenta protegê-la, o filme entrega sequências emocionantes, com visual impressionante e ação constante. Nova Ordem Espacial é um marco no cinema sul-coreano e o primeiro blockbuster de ficção científica espacial do país.

Esses filmes da Netflix prometem levar você para jornadas incríveis, cheias de emoção, reviravoltas e cenários deslumbrantes. Qual deles você vai assistir primeiro?