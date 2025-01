A história da cuia, cabaça, coité, cuietê ou cuité

A cuia – também chamada de cabaça, coité, cuietê ou cuité – é o fruto da Cuieira, um tipo de árvore muito comum nas regiões Norte e Nordeste do Brasil.

Seu fruto maduro, depois de esvaziado o miolo, é usado para fazer a cuia, que pode também ser lavrada e ornada em ouro, prata e outros metais, posteriormente.

O nome vem do termo tupi ku’ya, e as palavras coité, cuieté, cuietê, cuité e cuitê vem da expressão tupi kuya e’tê, que significa “cuia verdadeira”.

A cuia também pode ser originada do fruto do Porongo, e seu nome vem do quíchua (família de línguas indígenas da América do Sul) poronco, que significa “vaso de barro com o gargalo estreito e comprido”.

Já as palavras cabaça e cabaço vêm do árabe kara bassasa, que significa “abóbora lustrosa”, pois a árvore do porongo também é conhecida como Abóbora D’água.

Para tomar tacacá, chimarrão ou tererê

A cuia ou cabaça é um utensílio bem brasileiro, muito utilizado para tomar tacacá, chimarrão ou tererê, dependendo da região do país.

No Nordeste do Brasil, é uma unidade de medida de ingredientes secos, equivalente a 1/32 do alqueire (o alqueire tem cerca de 13 litros, então a cuia tem aproximadamente 400 mililitros). Era muito utilizada no interior do Nordeste brasileiro como vasilhame, para se armazenar água e alimentos, como colher e também como objeto de decoração.

Já na Região Norte do Brasil, é utilizada para tomar tacacá, comida típica da Região Amazônica e de origem indígena. O tacacá é feito tradicionalmente com tucupi (sumo amarelo extraído da raiz da mandioca brava), jambu (erva típica da culinária do Norte do país), camarão seco e goma de tapioca, e é servido quente na cuia.

Na Região Nordeste ainda utiliza-se também como utensílio para consumo de outros alimentos típicos como o açaí e o chibé (bebida típica da culinária tupi, que mistura farinha de mandioca e água).

Já na Região Sul do país, é utilizada para tomar o tradicional chimarrão (erva mate com infusão de água quente) ou o tererê (erva mate com água fria), que também são legados das culturas indígenas.

A cuia ou cabaça também é utilizada acoplada ao berimbau, instrumento trazido pelos escravos angolanos para o Brasil, onde passou a ser utilizado para acompanhar a capoeira, tradicional no estado da Bahia. No berimbau, a cuia funciona como caixa de ressonância e o som do instrumento comanda o ritmo dos movimentos do capoeirista.

Gostou? Nosso Brasil com S de hoje foi uma fartura de Brasi’s com S , de todos os lados. Um Brasil que preserva e valoriza os costumes de seus povos originários.