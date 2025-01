O relatório mensal de dezembro de 2024, com os valores arrecadados pelos 22 municípios do Acre através do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), foi divulgado através do Diário Oficial do Estado na manhã desta sexta-feira (1).

Considerando o estado em sua completude, os valores arrecadados pelos dois impostos são de R$2.935.066,61 para o IPVA e R$ 40.040.848,69 pelo ICMS, somando R$ 42.975.915,30.

Entre os municípios, o que mais arrecadou com ICMS foi a capital do estado do Acre, Rio Branco, somando R$16.950.498,65, seguido por Cruzeiro do Sul, com R$5.117.252,06 e em terceiro lugar Brasileia, com R$1.739.425,28.

Os valores de arrecadação seguem a tendência do ICMS, com Rio Branco liderando a lista com R$1.948.015,92, acompanhada por Cruzeiro do Sul, com R$306.881,69 com Brasileia logo atrás, chegando aos R$113.309,31 arrecadados.

Confira a lista completa na íntegra: