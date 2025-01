Acre já registrou mais de 140 casos de dengue na 1ª semana epidemiológica de 2025

O Ministério da Saúde divulgou um novo boletim epidemiológico sobre os casos de dengue no Acre.

Na primeira semana epidemiológica de 2025, o estado já contabilizou 146 casos prováveis de dengue. No mesmo período de 2024, foram registrados 672 casos, uma variação de mais de 78%.

Apesar da redução apontada pela comparação dos períodos, nesta quinta-feira, o Governo do Estado decretou situação de emergência em razão do aumento alarmante de casos de arboviroses (dengue, chikungunya e zika).

CONFIRA: Governo publica decreto de emergência por conta da explosão de casos de arboviroses

Até a 52ª semana epidemiológica de 2024, foram notificados 6.346 casos prováveis de dengue, representando um aumento de 19,3% em comparação com o ano anterior, além de 1 óbito confirmado. Cruzeiro do Sul, Rio Branco e Epitaciolândia lideram o ranking de casos. Mesmo com o avanço da doença, a Sesacre fez questão de garantir que as unidades de saúde não estão enfrentando superlotação.

Com o decreto, que tem vigência de 90 dias a partir da data de publicação, o Governo está autorizado a adotar medidas administrativas urgentes e a realizar despesas necessárias para a manutenção ou o restabelecimento da capacidade de resposta do poder público no enfrentamento da emergência.