Acre receberá quase 50 mil testes rápidos inéditos para diagnóstico de dengue em unidades de saúde

O Ministério da Saúde anunciou nesta terça-feira (21) que vai enviar 47,5 mil testes rápidos para diagnóstico de dengue no Acre. A quantidade faz parte de um pacote de 6,5 milhões que serão enviados para todo o país.

“É a primeira vez que a pasta envia esse tipo de teste para detectar a dengue. A iniciativa vai ampliar a identificação precoce dos casos, especialmente em municípios distantes e com acesso limitado a serviços laboratoriais”, diz o ministério.

O investimento total é de R$ 17,3 milhões. “A distribuição vai começar na próxima semana e os gestores estaduais serão orientados por meio de uma nota técnica com critérios de uso”, acrescenta.

O Sistema Único de Saúde (SUS) já possui outros dois tipos de testes para identificação da dengue: o biologia molecular e o sorológico, ambos disponíveis nos Laboratórios Centrais de Saúde Pública (Lacen). Com o anúncio do Ministério da Saúde, a população passa a contar com uma terceira opção, que é o teste rápido, capaz de detectar a presença do vírus da dengue, mas sem identificar o sorotipo. Esses testes estarão disponíveis na rede pública, como Unidades Básicas de Saúde, conforme a distribuição da gestão local.