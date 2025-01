Acre registra seca em 100% de todo seu território durante oito meses de 2024, destaca monitoramento

Segundo a última atualização do Monitor de Secas publicado neste domingo (26), o Acre alcançou entre maio e dezembro de 2024, área com seca em todo o seu território.

De acordo com os dados, está é a primeira vez que o estado tem esse registro em 100% de sua delimitação por oito meses consecutivos desde novembro de 2022, quando entrou no Mapa do Monitor.

Em janeiro de 2025, o Acre e mais 13 unidades da Federação tiveram um abrandamento do fenômeno.

“Entre novembro e dezembro a seca se abrandou no Acre com a redução da seca grave de 100% para 80% do estado. É a condição mais branda do fenômeno no estado desde junho de 2024, quando houve seca grave em 44% do AC”, afirma.